حملات تفتيشية على مستشفيات وعيادات الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية كثفت جولاتها التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من سير العمل والتزام الأطباء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر.

وشنت لجنة مشكلة من الغرفة، حملة على مستشفى البياضية والوحدات الصحية بالبعيرات والزمامي والضبعية والقبلي قامولا والعشي والزينية قبلي والقباحي الغربي ونجع الخطباء.

وجاءت تقارير اللجنة بتواجد المعاون والفريق الطبي المكون من أربعة أطباء والمدير المناوب وأربعة من أفراد التمريض، وعدم وجود أي حالات بغرف العناية المركزة، أما الحضانات وصل عددها لثمانية وجميعها مشغولة فضلًا عن وجود 30 أنبوبة أكسجين جاهزة للاستخدام والمولد بحالة جيدة ومستوى النظافة بالمستشفى وخارج المستشفى جيدة.

وأفادت تقارير الوحدات الصحية، بتواجد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وكذلك توافر الأدوية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه ستقوم اللجان التفتيشية خلال الأيام التالية، بعدد من حملات المرور على المستشفيات والوحدات الصحية لضمان التزام الفرق الطبية كل بنوباتجيته.