رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي في الجزائر

كتبت - إيمان محمود

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن بولاية تيارت الجزائرية، وأسفر عن مقتل شرطيين.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة التي تكررت للمرة الثانية هذا العام قد باءت بالفشل، ولن تزيد دولة الجزائر الشقيقة إلا قوة وعزيمة وإصرارًا على استكمال مسيرتها في محاربة الإرهاب ودحر التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية والتصدي لجرائمها المشينة، مؤكدًا تضامن ودعم البرلمان العربي لدولة الجزائر لاتخاذ التشريعات والإجراءات التي تحفظ أمن وسلامة الشعب الجزائري الشقيق.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحكومة وشعب الجزائر ولأسر شهداء الواجب من رجال الشرطة البواسل.

وجدد رئيس البرلمان العربي طلبه بتكاتف الجهد العربي والإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية على جميع الأصعدة، ومحاسبة الداعمين لها، وتجفيف منابع الإرهاب لحماية الانسانية من هذه الأعمال الإجرامية، مؤكدًا أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد للعمل المشترك مع جميع الدول والمنظمات والهيئات الرسمية والشعبية لوضع التشريعات اللازمة للتصدي للإرهاب والقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.