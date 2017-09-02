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حريق جديد في مصنع الكيماويات المنكوب في تكساس

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مصراوي Masrawy

حريق جديد في مصنع الكيماويات المنكوب في تكساس

11:27 ص السبت 02 سبتمبر 2017

حريق جديد في مصنع الكيماويات المنكوب في تكساس

شاحنة تابعة لجهاز الاطفاء تنتظر بعد الانفجار في مص

(أ ف ب):

أعلن مسؤولون في مصنع اركيما للمواد الكيماوية في ولاية تكساس الأمريكية الذي غمرته مياه الفيضانات من جراء الإعصار هارفي ووقعت فيه، الخميس، انفجارات خلّفت دخانا خطرا ان حريقا جديدا اندلع في المصنع الجمعة ترافق مع دخان اسود كثيف.

وقالت مسؤولة في المصنع لوكالة فرانس برس، إن الحريق الجديد "هو أمر كنا نتوقعه. لقد سبق واتخذت كل الاجراءات اللازمة، تم اخلاء المنطقة وما من أحد في المكان".

ويقع المصنع التابع لمجموعة اركيما الفرنسية للمواد الكيمياوية في كروسبي قرب هيوستن وهو متخصص بإنتاج البيروكسيدات العضوية وهي مواد سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك والمواد الصيدلانية ويؤدي احتراقها الى تحسسات.

ومنذ أيام، يواجه المصنع مخاطر وقد تم إخلاء المنطقة المحيطة به حتى مسافة 3 كلم تحسبا من هذه الحرائق بعدما ادى انقطع الكهرباء الى تعطيل منظومة تبريد حاويات المواد الشديدة الاشتعال والتي ما ان ترتفع حرارتها حتى تحترق او حتى تنفجر.

وفي المجموع هناك 225 طنا من البيروكسيدات العضوية مخزنة في 9 حاويات، احترقت إحداها الخميس.

وخلال مؤتمر صحافي، الجمعة، قال رئيس شركة "اركيما الولايات المتحدة" ريتشارد رو ان اندلاع حرئق جديدة امر لا مفر منه وان الحاويات الثمانية المتبقية "يفترض ان تحترق خلال الايام المقبلة".

ودافع مسؤولو المصنع عن قرارهم إبقاء الحاويات في مكانها، مؤكدين أن نقلها قبل أن تغمر مياه الفيضانات المصنع كان ينطوي على خطورة بالغة.

هذا المحتوى من

AFP

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