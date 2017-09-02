أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس يكشف عن استعانته بمحللة نفسية "لتفسير الأحداث"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس يكشف عن استعانته بمحللة نفسية "لتفسير الأحداث"

11:25 ص السبت 02 سبتمبر 2017

فرنسيس الأول بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ):
كشف فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، أن محللة نفسية يهودية كانت تساعده، في وقت، كان يحتاج فيه إلى "تفسير الاحداث".

وأضاف زعيم الكاثوليك، البالغ عددهم 2ر1 مليار شخص فى العالم في كتاب فرنسي، من المقرر أن يتم نشره في السادس من سبتمبر "كانت طيبة جدا ومهنية جدا. ساعدتني كثيرا في لحظة من حياتي، عندما كنت احتاج لتفسيرالاحداث".

وتابع "بعد ذلك في يوم ما بينما كانت على وشك الموت، اتصلت بي. لليس للحصول على القربان المقدس نظرا لأنها يهودية، لكن من أجل حوار روحي".

وتم الكشف عن مقتطفات من الكتاب "البابا فرنسيس: السياسة والمجتمع. محادثات مع دومينيك والتون" مؤخرا في وسائل الاعلام الفرنسية، بما في ذلك صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية.

ويستند الكتاب، الذي كتبه خبير علم الاجتماع المشهور، دومينيك والتون إلى 12 مقابلة شاملة، تم إجراؤها خلال فترة 12 شهرا، بدءا من فبراير 2016 .

وقال فرنسيس لوالتون إنه خضع للعلاج لمدة ستة أشهر وهو في عمر 42 عاما.

في ذلك الوقت، في عامي 1978-1979، كانت الارجنتين، مسقط رأسه تخضع لنظام عسكري وكان البابا ينهي تفويضه، بوصفه زعيم محلي لليسوعيين.

ومن المعروف أن تلك الفترة كانت صعبة لفرنسيس، الذي اضطر للعمل في ظل ديكتاتورية وحشية.

واتهمه البعض بالتواطؤ مع النظام، لكن الكثيرون نفوا تلك المزاعم بوصفها لا أساس لها من الصحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعارضة في فنزويلا تناشد بابا الفاتيكان المساندة

    أخبار

  • بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

    أخبار

  • بابا الفاتيكان يدعو لوقف طرد اللاجئين

    أخبار

  • بابا الفاتيكان يدعو لتقنين أوضاع المهاجرين وعدم غلق الحدود

    أخبار

إعلان

f144eb13f7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا