البابا فرنسيس يكشف عن استعانته بمحللة نفسية "لتفسير الأحداث"

روما - (د ب أ):

كشف فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، أن محللة نفسية يهودية كانت تساعده، في وقت، كان يحتاج فيه إلى "تفسير الاحداث".

وأضاف زعيم الكاثوليك، البالغ عددهم 2ر1 مليار شخص فى العالم في كتاب فرنسي، من المقرر أن يتم نشره في السادس من سبتمبر "كانت طيبة جدا ومهنية جدا. ساعدتني كثيرا في لحظة من حياتي، عندما كنت احتاج لتفسيرالاحداث".

وتابع "بعد ذلك في يوم ما بينما كانت على وشك الموت، اتصلت بي. لليس للحصول على القربان المقدس نظرا لأنها يهودية، لكن من أجل حوار روحي".

وتم الكشف عن مقتطفات من الكتاب "البابا فرنسيس: السياسة والمجتمع. محادثات مع دومينيك والتون" مؤخرا في وسائل الاعلام الفرنسية، بما في ذلك صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية.

ويستند الكتاب، الذي كتبه خبير علم الاجتماع المشهور، دومينيك والتون إلى 12 مقابلة شاملة، تم إجراؤها خلال فترة 12 شهرا، بدءا من فبراير 2016 .

وقال فرنسيس لوالتون إنه خضع للعلاج لمدة ستة أشهر وهو في عمر 42 عاما.

في ذلك الوقت، في عامي 1978-1979، كانت الارجنتين، مسقط رأسه تخضع لنظام عسكري وكان البابا ينهي تفويضه، بوصفه زعيم محلي لليسوعيين.

ومن المعروف أن تلك الفترة كانت صعبة لفرنسيس، الذي اضطر للعمل في ظل ديكتاتورية وحشية.

واتهمه البعض بالتواطؤ مع النظام، لكن الكثيرون نفوا تلك المزاعم بوصفها لا أساس لها من الصحة.