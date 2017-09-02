مقتل شخصين في هجوم لمسلحين ضد سياسي معارض في باكستان

قتل فتى في العاشرة من عمره وحارس وجرح اربعة اشخاص

(أ ف ب):

قتل فتى في العاشرة من عمره وحارس وجرح أربعة اشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين أطلقوا النار على سياسي معارض في جنوب باكستان، بحسب ما اعلنت الشرطة.

ووقع الهجوم في وسط المنطقة العازلة بينما كان خواجة اظهار الحسن العضو في الحركة القومية المتحدة يعانق مهنئين بعيد الأضحى بعد أداء صلاة العيد لكنه لم يصب بأذى، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس المسؤول في الشرطة ذو الفقار لاراك.

وقال لاراك إن "مجهولين فتح النار على خواجة اظهار الحسن بينما كان يلتقي الناس بعد صلاة عيد الأضحى ما أدى إلى مقتل حارسه وفتى في العاشرة من العمر وجرح أربعة اشخاص بينهم أحد حراسه".

وأكد مسؤول آخر في الشرطة هو بير محمد شاه حصول اطلاق النار موضحا أن أحد المسلحين قتل بعدما رد حارس الحسن الذي اصيب في العملية على اطلاق النار بالمثل.

واوضح المسؤول ان منفذي الهجوم كانوا يرتدون بزات الشرطة ما سمح لهم بعبور عدة نقاط تفتيش.

ودان زعيم الحركة القومية المتحدة فاروق ستار الهجوم منتقدا السلطات المحلية والحكومة الاتحادية لعدم فرض الاجراءات الامنية الضرورية لحماية السياسيين المعارضين على الرغم من التهديدات التي تطلقها جماعات مسلحة محظورة.

وقال فاروق ستار "ادين بشدة الهجوم على خواجة اظهار الحسن". واضاف "رفاقي في الحركة وانا نواجه تهديدات من قبل جماعات مسلحة محظورة كما وجهات اخرى ولكن الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية لم تؤمنا لنا الحماية الكافية".

وتشهد كراتشي أكبر مدن باكستان التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة والتي تعتبر مركزا كبيرا للاعمال والصناعة، تشددا سياسيا وطائفيا واتنيا.

وأدت عملية استراتيجية لقوات الأمن في المدينة في السنوات الأخيرة إلى تراجع في اعمال العنف، إلا أن المدينة لا تزال تشهد هجمات متفرقة بين الحين والآخر.