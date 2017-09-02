علاء والي: العفو الرئاسي هدفه «لم شمل» الأسرة المصرية

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قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أهم ما يميز قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن 116 سجينا من سجن طرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 109 سجناء آخرين بموجب الإفراج الشرطى بمناسبة عيد الأضحى، يعيد البسمة والأمل لقلوب المصريين البسطاء.

ولفت في بيان له اليوم، إلى أن زيادة وتمكين المنظومة المجتمعية وزيادة وحدة وتماسك الأسرة المصرية هو أكبر التحديات التى تواجهها القيادة السياسية، والذى سيكون له عامل كبير للغاية فى المساهمة فى رفعة الوطن حال تحقيقها، مؤكدا أن مؤسسات الدولة اقتطعت جزءا كبيرا فى إصلاح تلك المنظومة وما زال أمامها شوط كبير.

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وأشار والي إلى أن حرص الرئيس على إصدار قرار العفو الرئاسى عن أكثر من 200 من المحبوسين، يوضح مدى حرصه علي لم شمل الأسرة المصرية، وبث السرور فى نفوسهم.