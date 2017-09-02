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حدائق القناطر الخيرية «لم يحضر أحد».. ورئيس المدينة: «عيد اللحمة»

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حدائق القناطر الخيرية «لم يحضر أحد».. ورئيس المدينة: «عيد اللحمة» حدائق القناطر الخيرية «لم يحضر أحد».. ورئيس المدينة: «عيد اللحمة»

التحرير

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لليوم الثاني على التوالي، تبحث حدائق مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية عن الزائرين بخلاف الأعوام الماضية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. 

المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أكد أن تراجع الإقبال يعود إلى انشغال المواطنين بطقوس العيد، لا سيما ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، مؤكدا أن "ده عيد اللحمة".

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وأشار "النقيدي"، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن الحدائق مستمرة في فتح أبوابها أمام المواطنين مجانا طوال أيام العيد، لافتا بأن مجلس المدينة سيبدأ اليوم في توزيع حصة اللحوم المقررة له من المحافظة بالقرى الأكثر احتياجا.

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التحرير

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