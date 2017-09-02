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سحر نصر تبحث مع شركة صناعات غذائية أمريكية ضخ استثمارات

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سحر نصر تبحث مع شركة صناعات غذائية أمريكية ضخ استثمارات سحر نصر تبحث مع شركة صناعات غذائية أمريكية ضخ استثمارات

التحرير

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بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المدير الإداري في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة "أرتشر دانيلز ميدلاند" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الغذائية، لوتز جودرجان، ومدير عمليات تطوير الأعمال للشركة، مايكل ميشيلسن، ضخ استثمارات جديدة في .

وأكدت نصر، في بيان لها، اليوم السبت، دعمها الكامل للمستثمرين، وحرصها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية للسوق المصرية، موضحة أن الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأمريكية في مصر، كما أنها ترحب بمختلف المستثمرين، وتعمل على إقرار حزمة من التشريعات من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشارت إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا، وتطلع مصر لتعزيزها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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وذكرت أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في جميع القطاعات والمحافظات، وستشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة. 

من جانبهما، أكد مسئولا الشركة، أنهما يرغبان جديا في الاستثمار مباشرة في السوق المصرية، وتأسيس فرع لشركتهما بمصر كخطوة أولى تؤدي لإنشاء الشركة مصانع للصناعات الغذائية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح على قانون الاستثمار الجديد.

وأشادا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر، وما أسهمت به في تعزيز بيئة الأعمال، وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

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التحرير

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