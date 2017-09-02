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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 29

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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 29 الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 29

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي إلى 29 حالة.

أشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام العيد، نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، مضيفا أن أعمارهم تراوحت ما بين 60 و85 عاما، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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ولفت إلى وجود 53 حاجا في مستشفيات المشاعر يتلقون العلاج اللازم، إثر تعرضهم للإرهاق والإجهاد الحراري، ونزلات البرد وارتفاع في نسبة السكر والضغط، مشيرا إلى إجراء غسيل كلوي لـ14 حالة بمستشفيات المشاعر.

وأكد الأنصاري، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن.

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التحرير

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