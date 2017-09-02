وصفات طبيعية لجمال بشرتك في العيد

كتبت-نرمين الجلاد:

للعيد طابعه الاجتماعي الخاص، حيث تكثر فيه المناسبات واجتماعات الأهل والأصدقاء. وتفضل الكثير من النساء أن يتألقن في العيد ببشرة مشرقة وصحية، لذلك تقدم لكم خبيرة التجميل "نانيس سليم" ماسكات طبيعية وسهلة التحضير.



ماسك الترمس

احضري 3 ملاعق من الترمس المطحون، ثم ضعي عليها ملعقة من العسل، واخلطي المكونات بالماء حتى تصبح متماسكة، ثم ضعيه على الوجه لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة.



ماسك النشا



من المعروف أن النشا يساعد على التخلص من أثار حبوب الوجه، والمسام الواسعة ،وحروق الشمس،كما أنه منظف قوي للبشرة.



المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا، وقليل من الماء الدافئ، وملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

تدهن البشرة أولاً بزيت الزيتون ثم يخلط النشا بالماء، ويوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة.