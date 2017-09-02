مصرع شابة وإصابة زوجها ووالديها في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت امرأة شابة مصرعها، وأصيب زوجها ووالديها، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي، عند الكيلو 178 في اتجاه مطروح، دائرة مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "ق أ ل 126" ملاكي قيادة "ش. ع. م" 73 عامًا، بالمعاش، ومقيم النزهة، القاهرة، بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انفجر الإطار الأمامي الأيمن، فاختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى لانحرافها وانقلابها بالجزيرة الوسطى بالطريق.

أسفر الحادث عن وفاة نجلة قائد السيارة "أ. ش. ع" 31 عامًا، ومقيمة التجمع الخامس، القاهرة، وإصابة قائدها وزوجته "ن. أ. ع" 66 عامًا، ربة منزل، وزوج نجلته "م. هـ. م" 31 عامًا، صيدلي بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وقائد السيارة لذات المستشفى وباقي المصابين لمستشفى العلمين بمطروح للعلاج.