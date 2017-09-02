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"اقتصادية قناة السويس" تشارك في معرض الصين والدول العربية

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مصراوي Masrawy

"اقتصادية قناة السويس" تشارك في معرض الصين والدول العربية

10:59 ص السبت 02 سبتمبر 2017

قناة السويس

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

يصل غدا الأحد، وفد رفيع المستوى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للمشاركة في معرض الصين والدول العربية 2017، والذي يقام في مدينة ينشران بمنطقة "نيتشيا" ذاتية الحكم الصينية، في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري، ويضم وفد المنطقة، اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومساعد رئيس الهيئة وأمين عام مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الاستثمار بالهيئة، وتأتي المشاركة ضمن الجناح المصري في المعرض الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة، إن المعرض يعتبر من أهم المعارض الصينية، خاصة أن جمهورية العربية، هي دولة ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي يجري تنظيمه مرة كل عامين، فهي تعد فرصة ووسيلة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية والترويج للمشروعات المقامة بها، فضلاً عن أن الاستثمارات الصينية تعد جزء مهمًا من حجم الاستثمارات بالمنطقة.

وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية وتنوعها في عدد من المجالات بالمنطقة، كما أن المشاركة في معرض الصين والدول العربية يساهم في توصيل رسالة المنطقة الاقتصادية للمستثمرين بالدول العربية المشاركة.

وأشار اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، إلى إنه نظرًا لأهمية المعرض الدولي، فقد تم تخصيص مساحة 180 مترًا للمنطقة الاقتصادية داخل الجناح المصري، لإقامة عدة فعاليات على هامشه، تتمثل في منتدى الترويج للاستثمار وتنظيم لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الصينين والزائرين، بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي عن الهيئة والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأوضح اللواء محفوظ، أن مشاركة مصر في الاجتماعات التي تستضيفها الصين لقمة دول تجمع "بريكس" الذي يضم في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار، ستكون فرصة مهمة للمنطقة الاقتصادية لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية، والست موانئ التابعة للمنطقة، وإتاحتها في هذا التجمع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ولاسيما على المستوى الاقتصادي.

وأعلن نائب رئيس الهيئة، استكمال المفاوضات النهائية مع كبرى الشركات الصينية العالمية العاملة في مجال الصناعات النسيجية حول إنشاء مشروع ضخم في منطقة العين السخنة، الذي من شأنه توفير فرص عمل كثيرة.

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