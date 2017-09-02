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ما كمية القهوة المسموح بها للحامل؟

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مصراوي Masrawy

ما كمية القهوة المسموح بها للحامل؟

11:00 ص السبت 02 سبتمبر 2017

ما كمية القهوة المسموح بها للحامل؟

ما كمية القهوة المسموح بها للحامل؟

(د ب أ) -

قالت "الحياة الصحية" إنه يجوز للحامل تناول ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة يوميا؛ حيث أثبتت الدراسات أن هذه الكمية القصوى من الكافيين ليس لها تأثيرات سلبية على الأم أو الجنين.

وأضافت الشبكة الألمانية أنه ينبغي على الحامل تجنب كميات الكافيين العالية، كتلك التي تحتوي عليها مشروبات الطاقة.

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مصراوي Masrawy

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