أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب يطلب من الكونجرس 7.8 مليار دولار كدفعة أولى لإزالة آثار الإعصار هارفي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يطلب من الكونجرس 7.8 مليار دولار كدفعة أولى لإزالة آثار الإعصار هارفي

10:55 ص السبت 02 سبتمبر 2017

ترامب يطلب من الكونجرس 7.8 مليار دولار كدفعة أولى لإزالة آثار الإعصار هارفي

الإعصار هارفي أدى إلى مقتل 47 شخصا وتشريد نحو 43 أ

(بي بي سي):
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 7.8 مليارات دولار لجهود الإغاثة وإعادة البناء في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الإعصار هارفي، وبالأخص مناطق الساحل الجنوبي الشرقي من ولاية تكساس.
وقال مسؤولون إنه سيكون هناك المزيد من طلبات المخصصات المالية بعد اتضاح حجم الدمار الذي أسفر عنه الإعصار هارفي.
وذكر ميك مولفاني رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بأن هذا المبلغ دفعة أولى لالتزام الرئيس بمساعدة ولايتي تكساس ولويزيانا. جاء ذلك في خطاب وجهه مولفاني إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان.
يذكر أن الإعصار هارفي أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل وتشريد 43 ألفا آخرين يعيشون بملاجئ حاليا.
قانون المساعدات
ومن جانبه، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان الجمعة أن المجلس على استعداد لتمرير مشروع قانون بحزمة مساعدات بصورة سريعة، موافقا على تصريحات رئيس مجلس النواب بول ريان التي قال فيها: "لا شيء سيمنع حزمة المساعدات من المرور عبر الكونجرس".
وكان غريغ أبوت حاكم تكساس قد قدر أن ولايته ربما تحتاج إلى أكثر من 125 مليار دولار.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن ترامب تعهد بالتبرع بمبلغ مليون دولار من ماله الخاص لمساعدة المتضررين.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

    أخبار

  • السماح لمن منعهم مرسوم ترامب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة

    أخبار

  • استمرار عمليات الإنقاذ في تكساس بحثًا عن ضحايا جراء العاصفة هارفي

    أخبار

إعلان

f50c209b19.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين