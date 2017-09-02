احذر الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد... لهذه الأسباب

كتبت-نرمين الجلاد:

عادة ما نكثر من تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك،الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية وزيادة الوزن، وخاصة الذين يعانون من بعض الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية والشرايين، لذلك ينصح خبراء التغذية من عدم الإفراط في تناول اللحوم والسكريات.

وأوضح مختصون أن الإفراط في لحوم الضأن له كثير من الأضرار، حيث إن قطعة واحدة يوازي 80 غراماً، تحتوي على 250 سعرة حرارية و20 غراماً من البروتين و20 غراماً من الدهون المشبعة، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على مرضى القلب والشرايين.

وأشاروا إلى أن لحم الضأن يشتمل على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو مضر خاصة لمرضى تصلب الشرايين، وتحتوي أيضا على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو مضر خاصة لمرضى تصلب الشرايين.

وأضاف الدكتور "فوزي بالقان"، المتخصص بأمراض الغدد في مستشفى "مديكانا" باسطنبول، إنه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول و السكر وضغط _الدم ومشاكل في المعدة، توخي الحذر وعدم الإكثار من تناول اللحوم والسكريات.

وأوضح أن اللحوم تعد من الأغذية التي تتعب الجهاز الهضمي، ويفضل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر ومشاكل في الشرايين، عليهم الابتعاد عن دهون الأضاحي.

ونصح الدكتور بالقان بطهي وتناول اللحوم مع الخضار، لأن ذلك يسهل عملية الهضم والتقليل من الآثار الجانبية للحوم، وعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متوالية، وأن يكون الطهي إما بطريقة الشواء أو السلق.

نصحت الدكتورة " إرم أونر"، المختصة بمعالجة الأمراض الداخلية، بتناول اللحوم في أوقات الظهيرة، وتفضيل تناول الخضار في وجبة العشاء، وعدم إهمال رياضة المشي"، مشيرة إلى أنه "يجب على الأشخاص السير 10 آلاف خطوة على الأقل في اليوم الواحد، وذلك طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لأن المشي يسهل عملية الهضم"