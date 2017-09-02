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الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج 17 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج 17 سبتمبر

10:36 ص السبت 02 سبتمبر 2017

الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج 17 سبتمبر

تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، البدء في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمناطق الحي الأول، وباقي مجاورات الحي الثاني، وبعض مجاورات الأحياء "الثالث والرابع والسابع"، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 17/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 18/1/2018، موضحاً أنه يجب إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول.

وقال " فهمي" في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه سيجري تسليم قطع أراضى الحي الأول بالمنطقة (A)، من 1 : 45، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 91 : 126، يوم الخميس 21/9/2017، وقطع أراضي المنطقة (B)، من 1 : 45، يوم الأحد 24/9/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من 91 : 123، يوم الخميس 28/9/2017، وقطع أراضي المنطقة (C)، من 1 : 45، يوم الخميس 19/10/2017، والقطع من 46 : 87، يوم الأحد 22/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 24/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 26/10/2017، والقطع من 91 : 144، يوم الأحد 29/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 31/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 2/11/2017، والقطع من 91 : 156، يوم الأحد 5/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 7/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 9/11/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 12/11/2017، والقطع من 136 : 177، يوم الثلاثاء 14/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الخميس 16/11/2017، والقطع من 46 : 94، يوم الأحد 19/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 21/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 23/11/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 26/11/2017، والقطع من 136 : 156، يوم الثلاثاء 28/11/2017، وقطع أراضي المنطقة (G)، من 1 : 45، يوم الخميس 30/11/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 3/12/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 5/12/2017، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 7/12/2017، والقطع من 181 : 244، يوم الأحد 10/12/2017، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 12/12/2017، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الأول.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، "سيتم تسليم قطع أراضى الحي الثاني بالمنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الأحد 21/1/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 23/1/2018، والقطع من 91 : 141، يوم الأحد 28/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 30/1/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 1/2/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 4/2/2018، والقطع من 136 : 182، يوم الثلاثاء 6/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (K)، من 1 : 30، يوم الخميس 8/2/2018، والقطع من 31 : 62، يوم الأحد 11/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 13/2/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 15/2/2018، والقطع 91 : 135، يوم الأحد 18/2/2018، والقطع من 136 : 190، يوم الثلاثاء 20/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الخميس 22/2/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 25/2/2018، والقطع من 91 : 118، يوم الثلاثاء 27/2/2018، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الخميس 1/3/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 4/3/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 6/3/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 8/3/2018، والقطع من 181 : 239، يوم الأحد 11/3/2018، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 13/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثاني.

وأوضح " فهمي" أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي الثالث بالمنطقة (A)، من 1 : 30، يوم الخميس 15/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 18/3/2018، والقطع من 61 : 100، يوم الثلاثاء 20/3/2018، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 30، يوم الخميس 22/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 25/3/2018، والقطع من 61 : 106، يوم الثلاثاء 27/3/2018، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 30، يوم الخميس 29/3/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 1/4/2018، والقطع من 61 : 104، يوم الثلاثاء 3/4/2018، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 30، يوم الخميس 5/4/2018، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 8/4/2018، والقطع من 61 : 106، يوم الثلاثاء 10/4/2018، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الخميس 12/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الثالث.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي الرابع بالمنطقة (B)، من 1 : 45، يوم الأحد 15/4/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الثلاثاء 17/4/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الخميس 19/4/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الأحد 22/4/2018، والقطع من 181 : 225، يوم الثلاثاء 24/4/2018، والقطع من 226 : 252، يوم الخميس 26/4/2018، وقطع أراضي المنطقة (A)، من 1 : 45، يوم الأحد 29/4/2018، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 3/5/2018، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 6/5/2018، والقطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 8/5/2018، والقطع من 181 : 225، يوم الخميس 10/5/2018، والقطع من 226 : 279، يوم الأحد 13/5/2018، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 15/5/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي الرابع.

وأكد فهمي، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الحي السابع بالمنطقة (I)، من 1 : 45، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 46 : 96، يوم الثلاثاء 3/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (D)، من 1 : 45، يوم الأربعاء 4/10/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 8/10/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 10/10/2017، والقطع من 136 : 180، يوم الخميس 12/10/2017، والقطع من 181 : 225، يوم الأحد 15/10/2017، والقطع من 226 : 263، يوم الثلاثاء 17/10/2017، وقطع أراضي المنطقة (F)، من 1 : 45، يوم الخميس 14/12/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 17/12/2017، والقطع من 91 : 130، يوم الثلاثاء 19/12/2017، وقطع أراضي المنطقة (C)، من 1 : 45، يوم الخميس 21/12/2017، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 24/12/2017، والقطع من 91 : 135، يوم الثلاثاء 26/12/2017، والقطع من 136 : 158، يوم الخميس 28/12/2017، وقطع أراضي المنطقة (E)، من 1 : 45، يوم الأحد 31/12/2017، والقطع من 46 : 90 يوم الثلاثاء 2/1/2018، والقطع من 91 : 142، يوم الخميس 4/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (G)، من 1 : 45، يوم الثلاثاء 9/1/2018، والقطع من 46 : 84، يوم الخميس 11/1/2018، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، يوم الأحد 14/1/2018، والقطع من 46 : 84، يوم الثلاثاء 16/1/2018، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس 18/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحي السابع.‏‫​

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