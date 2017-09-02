الجزائر في مواجهة مصيرية أمام زامبيا لإنقاذ حلم المونديال

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تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، حيث تتواجد في تلك التصفيات 5 مجموعات يتأهل أصحاب الصدارة منها إلى كأس العالم.

وترحل الجزائر لمواجهة زامبيا في مباراة مصيرية لمحاربي الصحراء، حيث تتذيل الجزائر المجموعة الثالنية برصيد نقطة وحيدة وهو نفس رصيد زامبيا، في الوقت الذي تتصدر فيه نيجيريا المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط مقابل نقطتين لبطلة إفريقيا الكاميرون.

وتحتاج الجزائر لتحقيق الفوز في هذه المباراة والمباريات المتبقية مع إنتظار تعثر نيجيريا للوصول إلى المونديال الثالث على التوالي.

وبدورها ترحل كوت ديفوار وصيفة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط لمواجهة الجابون الثالثة برصيد نقطتين في مباراة هامة للغاية للجانبين بعد تصدر المغرب المجموعة أمس برصيد 5 نقاط عقب اكتساحها مالي بسداسية نظيفة.

وفي المجموعة الرابعة، تمتلك السنغال فرصة ذهبية للإنقضاض على صدارة المجموعة، وذلك عندما تستقبل المتصدرة بوركينا فاسو.

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وتحتل بوركينا فاسو صدارة المجموعة برصيد 4 نقطاط مناصفة مع جنوب إفريقيا الثانية، بينما تحتل السنغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط مناصفة مع كاب فيردي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية:

زمبيا- الجزائر الساعة 15:00

الجابون- كوت ديفوار الساعة 18:00

السنغال- بوركينا فاسو الساعة 22:00