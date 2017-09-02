البيرنابيو يحتضن موقعة التصفيات الأوروبية اليوم بين إسبانيا وإيطاليا

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تستكمل اليوم مباريات الجولة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتتواجد في التصفيات الأوروبية 9 مجموعات، يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال بينما يخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني الملحق.

وستسلط الأضواء اليوم على قمة المجموعة السابعة وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها إيطاليا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن إيطاليا، حيث ستحسم نتيجة مباراة اليوم هوية الفريق المتأهل عن تلك المجموعة بشكل كبير.

وتعول إسبانيا كثيرًا في مباراة اليوم على نجم ريال مدريد المتألق ماركو أسينسيو والذي قال عنه زميله في المنتخب ديفيد سيلفا بأن الجماهير الإسبانية ستستمع به في السنوات المقبلة إلا أنه يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للروخا في مباراة اليوم.

وفي المجموعة الرابعة يواجه المنتخب الصربي المتصدر برصيد 12 نقطة متذيل المجموعة مولدوفا بنقطتين، وعينه على الخروج بالنقاط الثلاث لفض الشراكة مع أيرلندا الوصيفة بنفس الرصيد من النقاط والتي تنتظرها مباراة في المتناول خارج الميدان أمام جورجيا.

وفي نفس المجموعة تستقبل ويلز الثالثة برصيد 8 نقاط نظيرتها النمسا الرابعة بنفس الرصيد من النقاط، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لرفاق جاريث بيل الطامحين للوصول إلى المونديال والبناء على وصولهم إلى نصف نهائي اليورو الماضي.

وفي المجوعة التاسعة المتشابكة، تحتل كرواتيا الصدارة برصيد 13 نقطة مناصفة مع أيسلندا مفاجأة اليورو الماضي والتصفيات الحالية أيضًا، بينما تحتل تركيا المركز الثالث برصيد 11 نقطة مناصفة مع أوكرانيا الرابعة.

وستشهد تلك المجموعة قمة المباريات عندما ترحل أوكرانيا لمواجهة تركيا في مباراة من شأن نتيجتها أن تقلص كثيرًا من حظوظ الخاسر فيها في الوصول إلى المونديال.

ومن جانبها تستقبل كرواتيا نظيرتها كوسوفو متذيلة المجموعة في مباراة يأمل من خلالها رفاق لوكا مودريتش تعزيز صدارتهم للمجموعة خاصة أن الوصيف أيسلندا سترحل في مواجهة سهلة أيضًا أمام فنلندا.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية:

ألبانيا- ليشتنشتاين الساعة 18:00

فنلندا- أيسلندا الساعة 18:00

صربيا- مولدوفا الساعة 18:00

جورجيا- أيرلندا الساعة 18:00

ويلز- النمسا الساعة 20:45

كرواتيا- كوسوفو الساعة 20:45

إسرائيل- مقدونيا الساعة 20:45

أوكرانيا- تركيا الساعة 20:45

إسبانيا- إيطاليا الساعة 20:45