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تنفيذ 961 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 961 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

10:18 ص السبت 02 سبتمبر 2017

تنفيذ 961 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، 961 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 4 أحكام جنايات، و477 جزئيًا، و 101 مستأنف، و264 غرامات جزئية، و68 غرامات مستأنفة، و47 مخالفات جزئية، وأسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10740 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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