تنفيذ 961 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، 961 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 4 أحكام جنايات، و477 جزئيًا، و 101 مستأنف، و264 غرامات جزئية، و68 غرامات مستأنفة، و47 مخالفات جزئية، وأسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10740 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.