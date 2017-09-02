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مصدر حوثي يعلن شن هجوم على الجيش اليمني وإطلاق صاروخ باليستي على السعودية

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مصراوي Masrawy

مصدر حوثي يعلن شن هجوم على الجيش اليمني وإطلاق صاروخ باليستي على

10:16 ص السبت 02 سبتمبر 2017

مصدر حوثي يعلن شن هجوم على الجيش اليمني وإطلاق صاروخ باليستي على السعودية

جماعة أنصار الله الحوثية

صنعاء - (د ب ا)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الحكومي، بهجوم شنته القوات الموالية لها، بمديرية نهم (40) كم شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري حوثي قوله، إن قوات الجيش واللجان الشعبية (موالون للحوثيين) شنت هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة (الجيش الحكومي) جنوب منطقة القرن بنهم، بعد قصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الحكومي، دون تحديد حصيلتهم.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن القوة الصاروخية (موالية للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر تو. إم. على معسكر لمرتزقة السودان (الموالي لقوات التحالف العربي) والداخل جنوب الموسم بجيزان بالسعودية، دون الإشارة إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.

وحتى الآن لم تصدر السلطات الحكومية وقوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

وعادة ما يطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة "باتريوت" لها.​

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