أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 34

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 34

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائة الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 24 30

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 30

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 24 32

نخل 16 34

طابا 19 34

الطور 26 32

مرسى علم 28 33

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

شاهد أيضا

رفح 23 31

كاترين 16 32

سيوة 21 34

المنيا 23 36

الفيوم 23 35

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 22 35

سوهاج 26 36

الأقصر 25 38

أسوان 27 38

شلاتين 28 36

حلايب 29 34

الوادى الجديد 25 37

قنا 26 38

نويبع 26 35

السلوم 19 29

بنى سويف 23 35

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين