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تواضروس يترأس قداسًا في سيدني ويرسم 6 قمامصة

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تواضروس يترأس قداسًا في سيدني ويرسم 6 قمامصة تواضروس يترأس قداسًا في سيدني ويرسم 6 قمامصة

التحرير

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ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، قداسًا بمركز المؤتمرات بمدينة سيدنى الأسترالية حضره 15 ألف شخص.

وقام البابا تواضروس، خلال القداس، برسامة ستة من قساوسة سيدنى فى رتبة القمصية، وهم: القمص غبريال ويصا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، والقمص شاروبيم شاروبيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين، والقمص أرسانيوس برسوم كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد سيدهم بشاى، والقمص داود نجيب كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا، والقمص بولا بلامون كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرام، والقمص باسيليوس جاد كاهن كنيسة القديس بولس الرسول والأنبا رويس.

يذكر أن مجمع كهنة سيدنى يضم 72 كاهنًا، بينهم 28 قمصًا بعد إضافة القمامصة الستة الذين تمت رسامتهم اليوم.

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وكان البابا تواضروس وصل إلى مدينة سيدنى الثلاثاء الماضى، قادمًا من اليابان، ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه فى نوفمبر 2012.

 

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