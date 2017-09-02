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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

10:14 ص السبت 02 سبتمبر 2017

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

تبيّن بالفحص الأولي، وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي في اتجاه المهندسين، واصطدام إحداهما بعمود إنارة على جانب الطريق.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.​

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