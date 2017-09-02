مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

تبيّن بالفحص الأولي، وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي في اتجاه المهندسين، واصطدام إحداهما بعمود إنارة على جانب الطريق.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.​