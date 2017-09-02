الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 29 حالة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 29 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام العيد نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً الى أن أعمارهم تراوحت مابين ال60 و ال 85 عاماً، مشيراً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.

وأضاف في بيان اليوم، إلى وجود ٥٣ حاجاً في مستشفيات المشاعر يتلقون العلاج اللازم اثر تعرضهم للإرهاق والإجهاد الحراري ونزلات البرد وارتفاع في نسبة السكر والضغط، مشيراً الى اجراء غسيل كلوي ل 14 حالة بمستشفيات المشاعر.

وأكد "الأنصاري" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى الأن.