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ضبط 661 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 661 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

09:09 ص السبت 02 سبتمبر 2017

ضبط 661 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 661 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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