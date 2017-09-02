اتهام سيدة بالنصب على 10 أشخاص في نصف مليون جنيه بدعوى تسفيرهم للحج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

إتهم 10 أشخاص، سيدة اليوم السبت، في محضر شرطة رسمي بقسم شرطة أول سوهاج بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على نصف مليون جنيه بدعوى تسفيرهم لأداء فريضة الحج.

تلقى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، بلاغاً من كلاً من عبد الرحمن جابر عبد الفتاح 37 عاماً فني زراعي، ومحمد أحمد عبد العال 33 عاماً حاصل علي دبلوم ، ونجوى جابر عبد الفتاح 56 عاماً موظفة، وأبو زيد السيد أبو زيد 52 عاماً موظف، ونادية خلف سليم محمد 61 عاماً بالمعاش ، ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج ، سميرة السيد أبو زيد 48 عاماً ريه منزل، وفاتن عبد العظيم سيد 50 عاماً موظفة، تقيمان أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، وعماد عبد الحميد أحمد شيبه 62 عاماً بالمعاش ويقيم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وأحمد شحته محمد جمعة 27 عاماً حاصل علي بكالوريوس ويقيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأحمد عبد الغني سيد 33 عاماً حاصل علي دبلوم ويقيم الجمالية بمحافظة القاهرة بتضررهم من "أميرة . ف . أ" 34 عاماً ربة منزل وتقيم السيدة زينب بمحافظة القاهرة "زوجة الرابع" لقيامها بالاشتراك معه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوي تسفيرهم لأداء فريضة الحج إلا أنها لم تقم بذلك أو رد تلك المبالغ.

بإجراء التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أكدت صحة الواقعة، وبلغت جملة المبالغ المستولي عليها خمسمائة ألف جنيه، وأضافت التحريات بقيام المتهمة بإنشاء رابطة وهمية تسمي رابطة أبناء الصعيد وقبيلة الأشراف للأعمال الخيرية واصطناع كارنيهات باسم تلك الرابطة وتعيين زوجها رئيس مجلس الإدارة للرابطة بقصد إيهام المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بدعوي تسفيرهم لأداء فريضة الحج بأسعار مخفضة.

بمواجهة زوج المتهمة أنكر ما نسب إليه واتهم المذكورة بالنصب عليه.

تم إخطار اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين واستعادة المبالغ المالية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3217 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2017.