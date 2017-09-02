لربات البيوت.. أكثر أدوات المبطخ إبداعًا للطهي وتقديم الطعام
لربات البيوت.. أكثر أدوات المبطخ إبداعًا للطهي وتقديم الطعام
09:01 ص السبت 02 سبتمبر 2017
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إعادة الألبوم
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كتبت - هاجر حاتم:
عالم المطبخ لا ينتهي من الإبداعات، ليس فقط على مستوى الطبخ، بل أيضًا على مستوى الأدوات، فأدوات المطبخ هي ذراعك اليمنى لتكوني متألقة بعالم الطبخ، لهذا تم صنع هذه الأدوات خصيصًا لراحتكِ وتزيين مطبخكِ.
وبهذا الألبوم نستعرض لك بعض هذه الأدوات، من موقع pinterest.
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