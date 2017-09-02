إصابة 8 أطفال باشتباه تسمم إثر تناولهم طعام فاسد بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أصيب 8 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم، اليوم السبت، عقب تناولهم وجبة "أرز باللبن" فاسدة بناحية قرية البخايته دائرة مركز سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطاراً من مستشفي سوهاج العام بوصول كل من جني مختار البدري 3 سنوات، وأشقائها "آية 6 سنوات"، " ميار 8 سنوات" ، "روان 10 سنوات" ، حمدي حمام البدري 6 سنوات، وأشقائه "عمر 8 سنوات"، "أحمد 10 سنوات"، " فاطمة 11 عاماً"، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية البخايته دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر عقب تناولهم طعام فاسد.

بسؤال جدهم البدري سلمي عبد الراضي 76 عاماً مزارع قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام معدة بالمنزل " أرز باللبن " ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.