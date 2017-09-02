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اليمن: مقتل أكثر من 20 عنصرا بميليشيات الحوثي واستعادة مواقع عسكرية

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مصراوي Masrawy

اليمن: مقتل أكثر من 20 عنصرا بميليشيات الحوثي واستعادة مواقع عسكرية

08:17 ص السبت 02 سبتمبر 2017

اليمن: مقتل أكثر من 20 عنصرا بميليشيات الحوثي واستعادة مواقع عسكرية

عدن- (أ ش أ):

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي جراء غارات جوية لطيران التحالف، ومواجهات عنيفة في جبهة عسيلان شمال غربي محافظة شبوة.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم السبت - إن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على 3 مواقع استراتيجية جنوب عسيلان، بعد معارك مع الميليشيات.

ومنيت ميليشيات الانقلابيين في جبهات عدة بخسائر كبيرة، أبرزها في محافظة شبوة حيث خاض الجيش الوطني معارك شرسة، ونجح في استعادة ثلاثة مواقع استراتيجية هي المحكمة والعرق والعكيد، جنوب عسيلان.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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