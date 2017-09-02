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محافظ الإسكندرية: إقبال كثيف على الشواطئ والمنتزهات في أول أيام العيد

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محافظ الإسكندرية: إقبال كثيف على الشواطئ والمنتزهات في أول أيام العيد محافظ الإسكندرية: إقبال كثيف على الشواطئ والمنتزهات في أول أيام العيد

التحرير

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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن شواطئ وحدائق ومنتزهات وحديقة حيوان الإسكندرية، سجلت إقبالا كثيفا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على مسئولي المحافظة بتكثيف الرقابة والمرور الدورى على المتنزهات والشواطئ والتأكد من عدم استغلال الرواد والزائرين فى رفع الخدمات المعلن عنها، والاهتمام بالشواطئ المجانية ونظافتها، محذرا من أي إساءة في حق الإسكندرية وتغريم المخالفين في الحال.

وأكد سلطان، على رفع مستوى الخدمات بحديقة الحيوان والحدائق والمتنزهات العامة، وبتوفير كافة سبل الراحة للزائرين.

واجرى اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جولة بالمرور على الشواطئ بنطاق المحافظة للاطمئنان على استعدادها لاستقبال المصطافين في العيد وفصل الصيف والتأكد من نظافة الشواطئ والخدمة المقدمة للمصطافين والالتزام بالأسعار المتعاقد عليها من قبل مستأجري الشواطئ، وتوفير كافة الخدمات المتفق عليها من عمال الأبراج لمنقذي الشواطى، وتوفير مسعف لعمل الإسعافات الأولية لأي مصاب، وتجهيز دورات النظافة ووحدات خلع الملابس.

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وفيما يخص إدارة السياحة فقد تم عمل خطة للمرور على كافة المحال الخاضعة لإشراف الإدارة لمتابعة مدى الالتزام بقوائم الأسعار وعدم تطبيق الحد الأدنى "المنيم اتشارج" إلا للمحال السياحية المصرح لها، وعدم إقامة أي حفلات إلا للمصرح لهم فقط، أيضا تم تجهيز حملات مع مديرية والصحة للقيام بحملات مشتركة خلال أيام العيد.

يذكر أنه تم تجهيز عدد ٢٣ شاطئ مجانى وخدمة لمن يطلبها لاستقبال المصطافين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لزيادة عدد سيارات الإسعاف لتناسب كثافة الرواد والتنسيق مع مديرية الأمن لزيادة الحملات المرورية على طول الكورنيش لحل كافة المشاكل.

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التحرير

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