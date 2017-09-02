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ارتفاع تكاليف ذبح الأضاحي بالإسكندرية.. وجزارون: «كل حاجة زادت»

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ارتفاع تكاليف ذبح الأضاحي بالإسكندرية.. وجزارون: «كل حاجة زادت» ارتفاع تكاليف ذبح الأضاحي بالإسكندرية.. وجزارون: «كل حاجة زادت»

التحرير

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اكتست شوارع الإسكندرية باللون الأحمر لسيول الدماء، وذلك لانتشار ظاهرة ذبح الأضاحى خارج المجاز العمومية، واشتكى مواطنين من ارتفاع الذبح والتى وصلت إلى حد 500 إلى 600 جنيه للخراف، ومن 1500 جنيه إلى 2000 جنيه للبقر والجاموس.

واشتكى محمد رسلان، موظف، من ارتفاع سعر ذبح الاضحية بمنطقة سيدى بشر، والذي وصل إلى نحو 700 جنيه، بالإضافة إلى الحصول على 2 كيلو لحوم وجلد الأضحية.

وولفت رسلان إلى أن السعر فى المناطق الراقية، وبالتحديد سموحة وصل إلى نحو 2000 جنيه للعجل، مع الحصول على جلد الأضحية، مشيرا إلى أنه قام بالاستفسار عن سبب ارتفاع الأسعار، أشاروا إلى ارتفاع .

وقال محمود عبدالله، جزار، إن التسعيرة التى انتشرت في الإسكندرية تتراوح من 300 جنيه إلى نحو 600 جنيه، لذبح الخراف بالمناطق العشوائية، مشيرا إلى أن سعر ذبح الخروف الواحد وصل إلى 1000 جنيه، والحصول على جلد الخروف في بعض المناطق.

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وأكد مصطفى أبو العز، جزار، ارتفاع أسعار ذبح الاضاحي، مشيرًا إلى أن كل شيء فى البلد ثمنه زاد، حتى أن ثمن الاضحية الذي كان يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه العام الماضى بلغ 8 آلاف جنيه العام الحالى، بينما ذبح العجول الكبيرة زاد بنسبة 100% عن العام الماضى ووصل إلى 1500 جنيه.

وغرقت شوارع المدينة فى الدماء، رغم القرار الذي أصدره الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، إلا أن عددًا كبيرًا من المواطنين تحدوا القرار وقاموا بذبح الأضاحي بالشوارع.

وينص قرار المحافظ، على منع محلات الجزارة من الذبح خارج المجازر الحكومية، وفي حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية 2000 جنيه، وإغلاق المحل لمدة شهر، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، ويتم إغلاق المحل لمدة 6 أشهر.

كما نص القرار على منع المواطنين من الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة، وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه.

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التحرير

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