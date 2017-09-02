اعتناقها «الإسلام» وتراجعها عن «الاعتزال».. مواقف أثارت الجدل حول دوللي شاهين

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انتشرت العديد من التقارير االصحفية التى تؤكد اعتناق الفنانة اللبنانية دوللي شاهين الإسلام، وأبرز تلك الأخبار جاءت على لسان الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج "صح النوم" المذاع عبر شاشة «LTC».

وقال الغيطي خلال برنامجه، إن هناك مصادر أكدت له أن دوللي شاهين أشهرت إسلامها في مراسم تمت داخل السفارة اللبنانية في مصر، وذلك للزواج من رجل أعمال مسلم.

وحتي الآن لم تعلق دوللي شاهين، على ما قيل بالنفي أو التأكيد، ونرصد أبرز المواقف التى أثارت الجدل حولها خلال التقرير التالى..

قرار الاعتزال

في مفاجأة لجمهورها، قررت دوللي شاهين اعتزال الفن والتفرغ لأسرتها وتربية ابنتها "نور"، وذلك خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنة أنها ستعود للغناء والترنيم داخل الكنيسة فقط، وستبتعد عن عالم الفن بكل ما فيه.

عادت دوللي، بعد شهرين تقريبا بعدها لتعلن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته مؤكدة أن السبب وراء هذا القرار كانت بعض الظروف الصعبة التي مرت بها.

وكتبت دوللي، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "أنا قررت أرجع عن فكرة الاعتزال، فعلا كنت أمر بظروف صعبة، وابتعدت فترة لارتاح وأعيد حساباتي".

وأضافت: "الفن ليس خيار، هو حياة، وحشني الفن ووحشتوني، أنا زي أي بنت ممكن اتعب واتضايق وابعد، وغير كل البنات لما بكون على المسرح، هارجع إن شاء الله رغم كل الصعاب وأكمل طريقي بإذن الله".

«الطلاق»

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بعد زواج استمر 7 سنوات، من مواطنها باخوس علوان، أنجبت فيهم ابنتها "نور"، أعلنت دوللي شاهين، طلاقها حيث قامت بنشر بعض العبارات لزوجها التي كتبها حول الطلاق، وعلقت قائلة: "لو مهما اتفرقنا بتضل نور تجمعنا، مثل ما باخوس كتب بدأنا فعلا إجراءات الانفصال والطلاق مع الأسف".

وأكد "باخوس" الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال: "لقد طلبت مني دوللي أن أكتب رسالة الوداع، البارحة قالت لي اكتبها ومن غيرك بيكتبها، لقد بدأنا إجراءات الانفصال والطلاق رسميا، دوللي وأنا، 7 سنين عرفنا فيها النجاح والفشل والدموع والضحك والخيبة والانتصار".

وأضاف: "أقسم بالله لم أقصر تجاهها وهي لم تقصر، أكبر انتصار كان لنا إننا أنجبنا الحياة، نور سوف تجمعنا إلى الأبد، لو حبنا غلطة ما تتركنا غلطانين".

ملابس «جريئة»

أثارت جدلا واسعا بسبب ملابسها الجريئة في حفل تكريم عدد من نجوم الفن بالمنتدى العربي للسلام، واعتبر البعض أن ما ارتدته لا يتناسب أبدا مع طبيعة المناسبة التي دعت إليها.

«جلسة تصوير»

فاجئت دوللى شاهين، الجمهور بجلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ومفاجئة، حيث ارتدت فستان من شرائط بلاستيكية ملونة، وهو الأمر الذي أعتبره الجمهور غير لائق ومبالغ فيه.