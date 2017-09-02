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ضبط كمية كبيرة من "الكوكايين" مع راكب برازيلي بمطار القاهرة- صور

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مصراوي Masrawy

ضبط كمية كبيرة من "الكوكايين" مع راكب برازيلي بمطار القاهرة- صور

05:27 ص السبت 02 سبتمبر 2017

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كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدرلي فجر اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، مع راكب برازيلي الجنسية، أخفاها داخل حقائبه في أكياس كربون سوداء، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها لتجار المخدرات.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه جمعة إبراهيم مأمور الجمرك في راكب برازيلي الجنسية، ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، بتفتيش أمتعته الراكب عثر علي كمية من مخدر الكوكايين بين طيات ملابسه، تم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من رأفت وهيب، وأحمد عبدالرحمن، ومحمد نبيل، ومحمد الشباسي، ورفعت صدقي، لتفتيش أمتعتة الراكب وعثرت علي كميات كبيرة من مخدر الكوكايين.

أمر جمال تركي مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط للراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة، وسامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وعرض الراكب علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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