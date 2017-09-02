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أخر فرصة أمام طلاب الثانوية المتخلفين عن تسجيل الرغبات بالتنسيق

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مصراوي Masrawy

أخر فرصة أمام طلاب الثانوية المتخلفين عن تسجيل الرغبات بالتنسيق

10:22 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

أخر فرصة أمام طلاب الثانوية المتخلفين عن تسجيل الرغبات بالتنسيق

كتب- محمد قاسم:

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، مساء السبت، باب تسجيل الطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق والذين استنفدو الرغبات بمراحل التنسيق الثلاثة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني.

كانت وزارة التعليم العالي، فتحت باب التسجيل أمس الخميس، ولمدة ثلاثة أيام وحتى مساء السبت 2 سبتمبر باعتبارها آخر فرصة لهؤلاء الطلاب.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وكذا الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام.

​وفي سياق متصل، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، غدًا تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والطلاب المتخلفين من التحويل الإلكتروني في المرحلتين الأولى والثانية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن باب التسجيل مستمر حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، عبر الموقع الالكتروني للتنسيق

(https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx).

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد أول أمس الأربعاء، نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام. ​وبلغ عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة 194899 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.

 

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مصراوي Masrawy

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