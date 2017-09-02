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مصرع طالب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

02:05 ص السبت 02 سبتمبر 2017

مصرع طالب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقى طالب مصرعه، مساء الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أسفل عجلات القطار، أثناء محاولة لحاقه لركوبه، من إحدى المحطات، ما قبل محطة قطار سخا، التابعة لقسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ.

كان العميد إيهاب دويدار، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، تلقى بلاغًا من الأهالي بمصرع "أحمد إ.ا"، 16 عامًا، ويقيم بقرية نشرت، دائرة مركز شرطة قلين، أسفل عجلات القطار أثناء تحركه، من محطة قطار رزقه أماى ما قبل محطتى قطار محلة موسى وسخا.

أسفرت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، عن محاولة الطالب المتوفى، اللحاق بالقطار رقم 499 القائم من محطة قلين، والمتجه لمحطة قطار شربين، والمار بمحطات كفر الشيخ، من أجل الركوب، عقب تحرك القطار، فأنزلقت قدماه أسفله، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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