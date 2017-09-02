تسمم أسرة من 4 أشخاص إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أول يوم عيد الأضحى المبارك، بالتسمم إثر تناولهم، وجبة أسماك مملحة فاسدة، بمدينة دسوق بكفر الشيخ.

كان الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، تلقى إخطارًا من الدكتور أيمن الجرواني، وكيل المستشفى، بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة، يشكون بتعرضهم، لقيء، وإسهال، وآلام شديدة بالبطن نتيجة تناولهم وجبة فسيخ بمنزلهم الكائن بمدينة دسوق، وجرى دخولهم قسم الأستقبال والطوارئ، حتى تلقوا العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن المصابين بالتسمم هم: "محمد س.ح"، 50 عامًا، و"إيمان م.ا"، 50 عامًا، و"محمد م.ا"، 20 عامًا، وشقيقه "محمود"، 30 عامًا"، وجرى خروجهم جميعًا من المستشفى، عقب تماثلهم للشفاء، بعد نجاح فريق طبى، من المستشفى، فى معالجتهم، من خلال عمل غسيل معدة، وتناولهم محاليل طبية.