مصراوي يقدم لك 5 أفكار لقضاء العيد

كتبت- ميرا ماهر:

الاحتفال والتنزه في العيد من العادات التي يحافظ عليها العديد من الأشخاص، وذلك من أجل الحصول على إجازة مميزة ومختلفة. لهذا يقدم لكم "مصراوي" بعض الأماكن التي يمكنكم الذهاب إليها في القاهرة والمحافظات.

1-تعتبر كيدازانيا بمثابة مبنى كبير يحاكي الواقع، حيث يختار كل طفل وظيفة أو عمل يود القيام به.

2- فجنون أرت سكول، للخروج من الملل والروتين اليومي، والذهاب إلى مكان جديد لقضاء وقت ممتع مع العائلة في العيد، يمكنك ممارسة مختلف الأنشطة والألعاب، كالرسم على الزجاج، النحت، التلوين، القفز من أعلى النخل، حرب الطين، حرب الألوان.

3-ماجيك جالاكسي، يقدم ألعاب البولينج والبلياردو والفيديو جيم وغيرها.

4-لأن العيد لا يحلو إلا بأجواء الصيف، فمدينة الألعاب المائية "كريزي ووتر" والتي تعتبر أعرق مدن الألعاب المائية في مصر، تتمتع بالحدائق الخضراء، ألعاب الفيديو جيم، وسباق السيارات، وألعاب الليزر الشيقة، وحديقة الألعاب المبهرة.

5-إذا أردت الهروب من زحمة القاهرة، يمكنك الذهاب إلى "أكوا بارك" وهي عبارة عن مدينة ألعاب مائية، تحتوي على حمام أمواج كشاطئ البحر، خمسة حمامات سباحة، 9 ألعاب مائية، ألعاب للأطفال، حمام سباحة خاص للسيدات.