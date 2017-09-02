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تونس تتخطى الكونغو الديموقراطية بثنائية في تصفيات المونديال

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تونس تتخطى الكونغو الديموقراطية بثنائية في تصفيات المونديال تونس تتخطى الكونغو الديموقراطية بثنائية في تصفيات المونديال

التحرير

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نجح التونسي في تحقيق فوز غالي على نظيره الكونغو الديموقراطيه، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رادس، في إطار الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

تمكن ياسين مرياح من إحراز هدف التقدم للمنتخب التونسي في الدقيقة 18، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول خطف سيدريك باكامبو، التعادل للمنتخب الكونغولي.

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وفي الشوط الثاني سجل غيلان الشعلالي، لاعب المنتخب التونسي هدف التعزيز لفريقه، بعد دربكة دفاعة كونغولية نجح الشعلالي في استغلالها في الدقيقة 47.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب تونس لتسعة نقاط متصدرًا المجموعة، بينما يأتي الكونغو كوصيف بستة نقاط، على أن يتقابل الفريقين يوم 5 سيبتمبر من الشهر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

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التحرير

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