المغرب يسحق مالي بـ«نص دستة».. ويتصدر مجموعته بالتصفيات

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فاز المنتخب المغربى على نظيره المالى بـ6 أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ملعب «المجمع الرياضي الأمير مولاى عبد الله»، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبدأ لاعبو المغرب، المباراة بمعنويات مرتفعة رافعين شعار لا بديل عن الفوز لخطف صدارة المجموعة الثالثة، لينجح فى ترجمة أدائه بأول أهداف اللقاء فى الدقيقة 19 عن طريق اللاعب حكيم زيباش، قبل أن يعزز تقدم المنتخب المغربى بالهدف الثاني اللاعب خالد بوطيب فى الدقيقة 27 من عمر المباراة لينتهى الشوط الأول بتفوق المغرب على مالى فى الأداء والنتيجة.

وفي الشوط الثاني، انطلق المنتخب المغربى بنفس حماسة الشوط الأول ليعود اللاعب حكيم زيباش ويضع الهدف الثالث لفريقه والثانى له، قبل أن يضع اللاعب أشرف حكيمي الهدف الرابع لنسور قرطاج فى الدقيقة الـ72، ثم يأتى دور اللاعب فيصل فجر ليحرز خامس أهداف المنتخب المغربى، وينهى اللاعب ميمون ماهي سداسية النسور فى الدقيقة الـ88، ليحتل المنتخب المغربى صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب كوت ديفوار.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب المغربى إلى النقطة الـ5 بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد المنتخب المالى عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة.