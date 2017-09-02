جريمة غامضة في البحيرة.. العثور على 4 أشخاص من أسرة واحدة مذبوحين داخل منزلهم

البحيرة – أحمد نصرة:

عثر أهالي عزبة الحاوي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، على 4 أشخاص من أسرة واحدة مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على "السيد. ع. ا" وزوجته وابنيهما مذبوحين بكفر الدوار.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، فيما تم تشكيل فريق من البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.