صورة وخبر: رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش

(مصراوى):

تشهد مينمار أزمة منذ عقود بين الأغلبية البوذية وأقلية الروهينجا المسلمة، والتي أجبرت آلاف الأشخاص للفرار من منازلهم إلى دولة بنجلاديش، وذلك بعد اتهامهم سلطات ميانمار بممارسة الاضطهاد العرقي ضدهم.

ورصدت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش، حيث تجسد حجم المعاناة اليومية التي تعيشها الأقلية المسلمة في مينمار "بورما" هذه المنطقة حول العالم.

وتواجه أقلية الروهينجا قيوداً شديدة داخل ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ومازال التوتر بين الطرفين مستمراً منذ سنوات.