أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش

12:03 ص السبت 02 سبتمبر 2017

صورة وخبر: رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش

الروهينجا

(مصراوى):

تشهد مينمار أزمة منذ عقود بين الأغلبية البوذية وأقلية الروهينجا المسلمة، والتي أجبرت آلاف الأشخاص للفرار من منازلهم إلى دولة بنجلاديش، وذلك بعد اتهامهم سلطات ميانمار بممارسة الاضطهاد العرقي ضدهم.

ورصدت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية رجل يحمل والدته أثناء عبوره حدود بنجلادش، حيث تجسد حجم المعاناة اليومية التي تعيشها الأقلية المسلمة في مينمار "بورما" هذه المنطقة حول العالم.

وتواجه أقلية الروهينجا قيوداً شديدة داخل ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ومازال التوتر بين الطرفين مستمراً منذ سنوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل نحو 400 من الروهينجا في ميانمار مع فرار الآلاف لبنجلاديش

    أخبار

  • أردوغان: الروهينجا في بورما يتعرضون "لإبادة"

    أخبار

  • أكثر من 27 ألف لاجىء من بورما إلى بنجلادش

    أخبار

  • مقتل 17 شخصا إثر انقلاب قاربين بنهر على الحدود بين بنجلاديش وميانمار

    أخبار

إعلان

915478ead5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا