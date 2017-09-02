روسيا تنتقد التحركات الأمريكية "المتصاعدة بشدة " في النزاع بشأن مسألة القنصلية

موسكو - (د ب أ):

أدانت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، بسبب تصرفاتها وأفعالها "المتصاعدة بشدة بالدعوة إلى إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومكتبين دبلوماسيين آخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "تواصل الولايات المتحدة إضافة مزيد من التوترات إلى الجو المتوتر بالفعل في الحوار الثتائي"، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الرسمية.

وجاء طلب الولايات المتحدة إغلاق القنصلية، الذي صدر أمس الخميس، ردا على أمر سابق من الكرملين بأن تخفض الولايات المتحدة حجم بعثتها الدبلوماسية في روسيا.

وتأتي هذه التحركات المتبادلة في وقت وصلت فيه العلاقة بين البلدين إلى أدنى مستوياتها توترا منذ الحرب الباردة.

وإضافة إلى إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا أيضا ، بإغلاق ملحق مكتب المحفوظات في واشنطن وملحق تابع للقنصلية الروسية في نيويورك.

وفى وقت سابق اليوم، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف المهلة القصيرة التي قدمتها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء " تاس " الرسمية الروسية عن لافروف قوله: "إنهم يطردون 35 شخصا وعائلاتهم في يومين !" .

وأضاف لافروف إنه سيتم السماح للعاملين بالانتقال إلى مؤسسات دبلوماسية روسية أخرى في الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس إنها " امتثلت بالكامل " لمطلب الحكومة الروسية بخفض عدد العاملين في مؤسساتها الدبلوماسية في روسيا. وينتهي الموعد النهائي لهذا المطلب اليوم الجمعة.