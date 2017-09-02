القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

دمشق - (د ب أ):

دخلت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي، اليوم الجمعة، بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال مصدر عسكري سوريـ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القوات الحكومية والقوات الرديفة سيطرت على كتل من الأبنية من الجهة الشمالية للبلدة من جهة قرية جنى العلباوي التي سيطر عليها الجيش السوري ظهر الْيَوْمَ، كما سيطر الجيش على كتل من الأبنية من الجهة الغربية وإن عملية السيطرة على البلدة ربما تتم خلال ساعات.

وأكد المصدر: "فرار حوالي 500 مدني من بلدة عقيربات باتجاه وادي السيد في منطقة وادي العذيب شمال غرب عقيربات، التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش، بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة الجيش السوري".

وأوضح المصدر أن عدد المدنيين الذين لا زالوا في بلدة عقيربات يقدر بحوالي 10 آلاف شخص.

وكانت القوات الحكومية السورية طوقت بلدة عقيربات في 18 أغسطس الماضي.