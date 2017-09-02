أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

11:50 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

القوات الحكومية السورية تدخل بلدة عقيربات في ريف حماة

الجيش السوري - ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

دخلت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي، اليوم الجمعة، بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال مصدر عسكري سوريـ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القوات الحكومية والقوات الرديفة سيطرت على كتل من الأبنية من الجهة الشمالية للبلدة من جهة قرية جنى العلباوي التي سيطر عليها الجيش السوري ظهر الْيَوْمَ، كما سيطر الجيش على كتل من الأبنية من الجهة الغربية وإن عملية السيطرة على البلدة ربما تتم خلال ساعات.

وأكد المصدر: "فرار حوالي 500 مدني من بلدة عقيربات باتجاه وادي السيد في منطقة وادي العذيب شمال غرب عقيربات، التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش، بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة الجيش السوري".

وأوضح المصدر أن عدد المدنيين الذين لا زالوا في بلدة عقيربات يقدر بحوالي 10 آلاف شخص.

وكانت القوات الحكومية السورية طوقت بلدة عقيربات في 18 أغسطس الماضي.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: احتفالات بعيد الأضحى والجيش السوري يواصل تقدمه

    أخبار

  • قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على المدينة القديمة بالرقة

    أخبار

  • القوات العراقية تتهيأ لاستعادة الحويجة آخر معاقل داعش في شمال البلاد

    أخبار

  • لودريان: الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا

    أخبار

إعلان

54686f70d4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا