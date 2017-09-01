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رتوش أخيرة تفصل انضمام فاكاماني للأهلي

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رتوش أخيرة تفصل انضمام فاكاماني للأهلي رتوش أخيرة تفصل انضمام فاكاماني للأهلي

التحرير

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يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة، من أجل ضم فاكاماني ماهلامبي، مهاجم نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، اعجابه الشديد باللاعب صاحب الـ19 عام، ليعطي الضوء الأخضر للجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء من أجل إنهاء الصفقة.

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وأكد مصدر لـ«التحرير» أن ماهلامبي نال إشادة الجهاز الفني للأهلي خاصة وأن اللاعب يُجيد اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.

وشارك اللاعب في الموسم الماضي خلال 16 مباراة ما بين بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا ونجح في في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 أخرين.

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التحرير

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