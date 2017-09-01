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أحمد مرتضى يطالب بإقامة معسكر المنتخب في قاعدة محمد نجيب العسكرية

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أحمد مرتضى يطالب بإقامة معسكر المنتخب في قاعدة محمد نجيب العسكرية أحمد مرتضى يطالب بإقامة معسكر المنتخب في قاعدة محمد نجيب العسكرية

التحرير

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طالب أحمد ، عضو مجلس إدارة نادى والمشرف على فريق الكرة، بإقامة معسكر الوطنى القادم إستعدادًا لمواجهة أوغندا والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بأحد معسكرات الجيش، وإبعاد اللاعبين والجهاز الفنى عن الإعلام حتى إنتهاء المعسكر والمباراة.

ونشر المتحدث الرسمي بنادي الزمالك تويتة له على موقع التدوينات الصغيرة " تويتر" قائلاً :-" اعملوا معسكر مباراة المنتخب بمعسكر للجيش وليكن قاعده محمد نجيب".

وأضاف "منصور" أبعدوا اللاعبين والجهاز عن الإعلام قبل المباراه والباقي اتركوه لمشيئه الله.

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يذكر أن المنتخب الوطنى تعرض للهزيمة أمس الخميس أمام منتخب أوغندا بهدف دون رد فى ثالث جولات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018.

 

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التحرير

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