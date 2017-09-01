إنجلترا تحسم موقعة مالطة برباعية نظيفة وتقترب من التأهل لمونديال روسيا 2018

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حقق المنتخب الإنجليزى فوزًا كبيرًا على نظيره مالطة بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ملعب «ناشيونال ستاديوم» ، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وكان قد إنتهى شوط المباراة الأول دون أهداف، وشهد إهدار فرص عديدة من قبل المنتخب الإنجليزى، فيما تمركز مالطة فى وسط ملعبه دون تشكيل خطورة على مرمى إنجلترا.

وبدأت أحداث الشوط الثانى حماسية من قبل المنتخب الإنجليزى، وإستطاع اللاعب هارى كين من إحراز الهدف الاول فى الدقيقة الـ53، قبل أن يحرز مواطنة ريان برتراند الهدف الثانى فى الدقيقة الـ86، قبل أن ينجح المنتخب الإنجليزى من إحراز هدفين فى دقيقتين فى الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق كلًا من اللاعب دانى ويلبيك، هارى كين.

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وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب الإنجليزى المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد مالطة دون نقاط بالمركز الاخير.

وفى الجولة ذاتها فاز منتخب سلوفاكيا على نظيره سلوفينيا بهدف دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ15 بالمركز الثانى، فيما تجمد رصيد سلوفينيا عند النقطة الـ11 بالمركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة السادسة.