ألمانيا تتخطى التشيك وتضع قدما في المونديال

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نجح منتخب ألمانيا في تحقيق الفوز على حساب نظيره التشيكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إيدين في سابع جولات التصفيات الأوروبية لكأس العالم روسيا 2018.

وتقدم تيمو فيرنر بالهدف الأول للناسيونال مانشافت في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وفي الشوط الثاني عدل داريدا النتيجة في الدقيقة 78، لكن ماتس هوملز، لاعب الماكينات سجل هدف الفوز في الدقيقة 88.

وينتظر المنتخب الألماني لقاء نظيره الإيرلندي الشمالي في الجولة القادمة، لحجز مقعد رسمي في كأس العالم في حالة الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

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ويتصدر الألمان الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يأتي المنتخب التشيكي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

من ناحية أخرى حقق المنتخب الإيرلندي الشمالي، الفوز بسهولة خارج ميدانه بثلاثية نظيفة على حساب سان مارينو حيث جاءت جميع الأهداف في العشرين دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.