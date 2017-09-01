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العرب اليوم: احتفال المسلمون بعيد الأضحى والجيش السوري يواصل تقدمه

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: احتفالات بعيد الأضحى والجيش السوري يواصل تقدمه

11:35 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها احتفال الشعوب العربية بحلول عيد الأضحى المبارك والقوات العراقية تتهئ للقضاء على داعش، علاوة على تقدم الجيش السوري ضد المتطرفين في حمص وحماة.

1- أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

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حجاج بيت الله الحرام في مدينة مكة المكرمة اليوم (أ ف ب)

بدأ أكثر من مليوني حاج، في أول أيام عيد الأضحى أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

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2- الجيش السوري يستعيد عددا من البلدات في ريف حماة ويتقدّم في حمص

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عناصر من القوات الحكومية السورية في حمص - أرشيفية (أ ف ب)

استعاد الجيش السوري السيطرة على عدد من القرى بمنطقة السلمية في الريف الشرقي لحماة، حسبما أفاد مصدر عسكري لمراسل وكالة "سبوتنيك".

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3- قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على المدينة القديمة في الرقة

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قوات سوريا الديمقراطية في الرقة اليوم (أ ف ب)

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية وبدعم من التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على المدينة القديمة في الرقة، معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا، وفق ما قال متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

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4- القوات العراقية تتهيأ لاستعادة الحويجة

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تعزيزات عسكرية تصل إلى القوات العراقية اليوم (أ ف ب)

أعلنت القوات العراقية أنها بدأت استعداداتها لإطلاق عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في قضاء الحويجة الواقع في غرب محافظة كركوك، ويعد آخر معاقل الجهاديين في شمال البلاد.

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5- أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أ ف ب)

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد يوم الخميس المقبل بالعاصمة واشنطن.

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مصراوي Masrawy

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