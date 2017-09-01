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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:25 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها استئناف التوتر بين والولايات المتحدة وتصاعد أزمة الأقليمة المسلمة في مينامار، علاوة على زلزال يضرب جنوب تركيا.

1- استئناف حرب العقوبات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

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الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الروسي - أرشيفية (أ ف ب)

استؤنفت حرب العقوبات والردود المتبادلة بين موسكو وواشنطن مع إصدار البيت الأبيض أمرًا بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو فيما وصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود.

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2- فرار الآلاف لبنجلاديش من الروهينجا في ميانمار

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فرار الآلاف من الأقلية المسلمة في مينامار (أ ف ب)

أعلن جيش ميانمار "بورما سابقا" ومنظمات إغاثة أن حوالي 400 شخص قتلوا في أعمال عنف اندلعت غربي ميانمار، ما أجبر 38 ألفا من المسلمين الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش المجاورة.

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3- بوكو حرام يهاجم مخيم للنازحين في نيجيريا

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 عنصر من الجيش النيجيري - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر عسكرية، وكالة فرانس برس أن جهاديي بوكو حرام اقتحموا مخيما للنازحين على الحدود بين نيجيريا والكاميرون وقتلوا 11 شخصا كانوا قد نزحوا جراء أعمال العنف التي يرتكبها المتمردون.

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4- روسيا واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية 

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وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ونظيره الياباني - أرشيفية (أ ف ب)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الياباني تارو كونو الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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5- زلزال يضرب جنوب غربي تركيا

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زلزال يضرب جنوب غربي تركيا (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر، منطقة "مرمريس" بولاية موجلا جنوب غربي تركيا.

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مصراوي Masrawy

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