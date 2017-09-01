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​بالصور – حدائق "الغلابة" كاملة العدد أول أيام العيد في أسيوط

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مصراوي Masrawy

​بالصور – حدائق "الغلابة" كاملة العدد أول أيام العيد في أسيوط

11:00 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

شهدت محافظة أسيوط، في اليوم الأول من عيد الأضحى، إقبالاً ملحوظًا من المواطنين، بعد انتهاء الكثيرين من ذبح الأضاحي فور أداء صلاة العيد..

وكان لحديقة "الفردوس" بمدينة أسيوط، نصيب الأسد من عدد الزوار، مقارنةً بحديقة بني غالب الدولية، وحديقة الحيوان بمدينة أبو تيج، ووصل الحال في أوقات الذروة إلى امتلاء كافة المقاعد داخل الحديقة الأولى، والتي يطلق عليها "حديقة الغلابة".

جاء ذلك وسط تشديدات أمنية في الشوارع والميادين الرئيسية بأسيوط، تحسبًا لأي طارئ يعكر صفو الاحتفالات، كما شوهدت سيارات الإسعاف والمطافئ بالقرب من الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية الحكومية والخاصة.

وقال المهندس ياسر الدسوقي، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة: "إن الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات واستعدادات أمنية على أعلى مستوى، لتوفير الجو المناسب للاحتفالات والتصدي لأي أعمال قد تفسد فرحتهم بالعيد".

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على مسئولي مشروع العبّارات النهرية، بتكثيف أعمال الفحص الشامل لها قبل تحركها للرحلات النيلية، وكذلك التأكد من توافر كافة احتياطات السلامة والأمان، وعدم السماح نهائيًا بأي زيادة في أعداد الركاب حفاظًا على أرواح المواطنين، منوهًا بأنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات.

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